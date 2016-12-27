الحرز: المعارض المتخصصة تدعم رغبات العملاء وتفتح المجال للاتفاقيات التجارية الثنائية

كشفت شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير عن انضمام شركة منيرفا المحدودة للتجارة العامة إلى المشاركين في معرض هوريكا الكويت 2017، ليرتفع عدد الشركات إلى أكثر من 70 شركة ومؤسسة في الدورة الجديدة التي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة منيرفا المحدودة للتجارة العامة عبدالله الحرز صرح بأن معرض هوريكا يلعب دورا محوريا في ربط الشركات والعملاء من جميع أنحاء المنطقة، ويسهم في فتح قنوات جديدة للأعمال التجارية ذات الصلة بقطاع الضيافة والصناعات الغذائية، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للتجارة والصناعة في المجالات الغذائية الفريدة، فضلا عن كونه منصة للعملاء في هذا القطاع السريع النمو.

وأضاف أن المشاركة في المعارض المتخصصة تساعد في الوقوف على رغبات الزبائن وتفتح مجالات الاتفاقات التجارية الثنائية مع الشركات الأخرى، فضلا عن مناقشة الاتجاهات الجديدة للصناعة الغذائية، مؤكدا حرصهم على المساهمة في تعزيز سمعة الكويت المتنامية في مجال الضيافة، لتصبح من أهم الوجهات العالمية مع دعم فرص التميز والابتكار.

وقال الحرز إن شركة مينرفا المحدودة تدعو كبار الموزعين لعرض المأكولات الطازجة والمجمدة اليابانية والآسيوية، جنبا إلى جنب مع شركائنا في مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية من أميركا وأوروبا ذات الجودة الغذائية العالية، لنضمن لعملائنا أفضل الحلول الفريدة وأبسطها لتطوير النشاط التجاري.

وأشار إلى أن «مينرفا» ستقوم بعرض عدد من المنتجات الحصرية خلال معرض هوريكا، حيث ستقدم شركة بركات للعصائر الطازجة عينات مميزة من العصائر الطازجة، بينما ستقوم شركة «تي. جي بروفشينال وبورتجيلا» الإيطالية بتقديم عرض مباشر للبيتزا الإيطالية على يد أفضل وأمهر الطهاة الإيطاليين.

أما شركة «جي اف سي الأميركية» والتي تعد من كبار الموردين للطعام الياباني من الولايات المتحدة فستقدم عرض الطهي الحي من رامين ميوجو، في حين ستقوم شركة «سي جي الكورية» بعمل فقرة غذائية للمأكولات الكورية.

واختتم الحرز بالتأكيد على أن «مينرفا المحدودة للتجارة العامة» تبذل كل ما بوسعها لتقديم كل ما هو جديد في عالمها الغذائي مما يساعد على تلبية احتياجات عملائها الكرام، بأعلى معايير الجودة وأفضل الإمكانيات تطورا.