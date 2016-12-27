صرح رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار محمد الشمالي بأن الشركة نجحت في إنهاء تسوية مالية لإحدى شركاتها الزميلة مع بنك كويتي بقيمة 4.9 ملايين دينار ليتبقى لدى الشركة طرف دائن واحد وأخير.

وذكر الشمالي أن التسوية المالية التي تمت عكفت عليها الإدارة التنفيذية للشركة خلال الفترة الماضية والتي شهدت جولات عدة من المفاوضات التي سعت فيها الشركة الى عدم التسرع ومحاولة الحصول على أكبر مكاسب ممكنة لصالح المساهمين، وتعتبر التسوية خطوة جديدة على الطريق الصحيح لشركة المدينة في ظل التحول الجديد والسياسة الجديدة التي انتهجتها الشركة منذ عامين والتي سعت فيها الى الدخول في تسويات حقيقية وعادلة مع كل الأطراف الدائنة بهدف تحقيق الصالح العام لمساهمي المدينة وكذا الأطراف الدائنة، ولم يتبق للشركة إلا طرف واحد دائن نسعى بكل قوة وعزم الى إنهاء تلك المديونية بشكل عادل لتصبح الشركة غير مدينة.

وذكر أن تلك الإستراتيجية التي انتهجتها الشركة خلال المرحلة الماضية قد ساهمت في تحرير العديد من الأصول التي تمتلكها الشركة والتي يمكن التأسيس عليها خلال المرحلة المقبلة من أجل إعادة المدينة الى تحقيق الأرباح المستمرة مجددا.

وقال: «أدرك تماما أن المرحلة الماضية كانت صعبة على المساهمين ولكننا واجهنا أوضاعا صعبة في ظل سوق متقلب بعد أزمة مالية عاصفة وأعتقد أننا حافظنا خلال الفترة الماضية على أصول الشركة وحقوق مساهميها وسينصب تركيزنا خلال المرحلة القادمة على تعظيم الإيرادات والأرباح من خلال التأسيس على تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة، وإن التخلص من أعباء الديون والالتزامات من شأنه التخفيف عن كاهل الإدارة التنفيذية وتوجيه جل طاقاتهم وإمكاناتهم في سبيل تحقيق معدلات نمو متميزة خلال الفترة المقبلة وهو ما سينعكس على أداء الشركة خلال المرحلة المقبلة».