أعلنت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية إنه تم تأسيس الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره 5 ملايين دينار.

وأضافت الجريدة في عددها الأخير أن الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بكافة أعمال التأمين وإعادة التأمين المحلية والتأمين على الحياة سواء لحسابها الخاص أو بالنيابة عن الغير أو الاشتراك معهم على أساس فردي أو جماعي في الكويت وخارجها.

وأشارت إلى أن الشركة تستطيع القيام بأعمال الادخار وتكوين الأموال والتأمين ضد الحريق والأخطار الطارئة والتأمين من أخطار النقل والحوادث اضافة الى أنواع التأمين الاخرى.