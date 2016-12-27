اظهرت احصائيات رسمية امس ارتفاعا في صادرات النفط الخام الكويتي للصين في نوفمبر الماضي 13.4% مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 1.21الف طن اي 297 ألف برميل يوميا.

وذكرت الاحصائيات الصادرة عن الادارة العامة للجمارك الصينية ان صادرات الكويت ارتفعت في الفترة من يناير الى نوفمبر 2016 بنسبة 16.8% على اساس سنوي لتصل الى 325 ألف برميل يوميا.

وأضافت ان واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهر الماضي 18.3% على اساس سنوي لتصل الى 7.91 ملايين برميل يوميا.

ووفقا للإدارة فقد تفوقت السعودية على روسيا هذه المرة لتصبح اكبر مورد نفط للصين الشهر الماضي اذ قفزت صادراتها للصين 29.2% لتصل الى 1.15 مليون برميل يوميا تليها في المرتبة الثانية روسيا بوصول صادراتها الى 1.13 مليون برميل يوميا بزيادة نسبتها 17.9%. واحتلت انغولا المرتبة الثالثة بصادراتها التي ارتفعت بنسبة 39.9% لتصل الى 854 ألف برميل يوميا فيما احتلت العراق وإيران المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.