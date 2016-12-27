استكملت هيئة أسواق المال توفيق أوضاع كل شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا للمادة رقم 162 من قانون اسواق المال، وذلك من خلال إصدار قرار بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون.

ووافقت هيئة أسواق المال على الترخيص لشركة المنار للتمويل والإجارة بمزاولة نشاط مراقب الاستثمار، وكذلك شركة التسهيلات التجارية على مزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون، وتكون مدة الترخيص للشركات المشار إليها 3 سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة.

وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.

كما قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال انتهاء ترخيص شركات المستثمر الدولي، وسبائك للإجارة والاستثمار، وموارد المتحدة للاستثمار، ومجموعة كابيتال المتحدة للاستثمار، وعنان للتمويل العقاري، والرتاج للاستثمار، وذلك دون ترتيب أوضاعها وفقا للقانون، على أن تظل يد هذه الشركات حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.