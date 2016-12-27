قال نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف إن إمدادات بلاده من المنتجات النفطية من المتوقع أن تتراجع بنحو 2.5% في 2017 مع تصاعد وتيرة العمل في برنامج ضخم لتحديث المصافي يهدف إلى تحسين جودة الوقود.

وفي تصريحات سمحت الوزارة بنشرها امس، قال مولودتسوف إن بلاده ستضخ 277 مليون طن من المنتجات النفطية في 2016 وإن هذا الحجم سينخفض إلى نحو 270 مليون طن من أنواع الوقود الأعلى جودة في 2017.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج البنزين في 2017 إلى 39.8 مليون في حين سيتجاوز إنتاج وقود الديزل 70 مليون طن.

وقد يتقلص إنتاج زيت الوقود بأكثر من مليوني طن بسبب زيادة في رسوم التصدير اعتبارا من الأول من يناير 2017.