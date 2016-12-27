محمود فاروق

حلت الكويت المرتبة السابعة عالميا ضمن الدول الأرخص في سعر البنزين وذلك حسب التقرير الأسبوعي لموقع «غلوبال بترول برايسز».

وقال الموقع في تقريره إن متوسط أسعار البنزين في أنحاء العالم بلغ 96 سنتا أميركيا لليتر الواحد، غير أن هناك تفاوتا كبيرا بين الدول.

وبلغ سعر البنزين في الكويت 34 سنتا، في حين جاءت السعودية في المركز الثالث عالميا بسعر 24 سنتا، ثم تركمانستان بـ 28 سنتا، تليها مصر بـ 33 سنتا.

وعلى الرغم من تخفيض الدعم الحكومي تدريجيا عن المشتقات البترولية بدول الخليج، فإن السعودية تظل ضمن اقل الدول في سعر البنزين إقليميا ودوليا، وتتفوق المملكة على معظم الدول المنتجة للنفط في طرح أسعار وقود للسوق المحلي، وتقل الأسعار فيها بفارق كبير عن المعدل العالمي. وتحافظ المملكة على المرتبة الثانية عالميا كأقل سعر لبيع البنزين، حتى بعد تطبيق قرارات خفض الدعم الحكومي عن الطاقة.