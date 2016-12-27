الشركة تستهدف تعيينات واسعة خلال الشهرين المقبلين

أحمد مغربي

أصدرت شركة نفط الكويت تعميما أمس بإجراء تغييرات تنظيمية على مستوى الإدارة العامة حيث تم تعيين مديرين و3 رؤساء فرق.

وجاء في التعميم الذي صدر أمس، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، تعيين محمد دواس العجمي مديرا لمجموعة الاستكشاف، على ان يتم تعيين رئيس فريق عمل الدراسات الاستكشافية في وقت لاحق.

وذكر التعميم الموقّع من قبل الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، والذي سيعمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء، انه تم تعيين سامي فليح الصواغ مديرا لمجموعة العمليات البحرية ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي لغرب الكويت.

ومن فريق عــمل الـخدمات الفنية البحرية تم تعيين سعود مضـحي العتيبي رئيسـا لفريـق عمل الخدمات الفنية البحرية، ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة العمليات البحرية، على أن يتم تعيين رئيس فريق عمل الصيانة البحرية في وقت لاحق.

ومن مجموعة الخدمات المساندة لعمليات التصدير وعمليات البحرية تم تعيين راشد عبدالهادي المري رئيسا لفريق عمل الحركة والقياس لتصدير النفط، ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة الخدمات المساندة لعمليات التصدير وعمليات البحرية.

ومن مديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية تم تعيين حزام محسن العجمي رئيسا لفريق عمل عمليات النقل، ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة الخدمات الصناعية. وتأتي تلك التعيينات الجديدة في «نفط الكويت» عقب وقف الترقيات في القطاع الحكومي لأكثر من شهرين لانتخابات مجلس الأمة.

ووفقا لمصادر نفطية مطلعة فإن الترقيات التي تمت تعتبر محورية في قطاعي الاستكشاف والبحرية، حيث يتقلد محمد العجمي منصب مدير مجموعة الاستكشاف خلفا للمدير السابق أحمد العيدان الذي تمت ترقيته قبل أشهر قليلة لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للحفر والتكنولوجيا.

وتهدف «نفط الكويت» إلى إجراء تعيينات واسعة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تقاعد مديرين ورؤساء فرق من مختلف المجموعات بالشركة.

وذكرت المصادر أن نفط الكويت تسعى إلى احداث نقلة نوعية في كافة مديريات الشركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لزيادة الانتاج ليصل إلى 3.150 ملايين برميل يوميا بحلول العام الجديد.