أعلن كل من شركة المركز المالي الكويتي (المركز) وبنك الخليج، في تصريح مشترك، عن نجاح استكمال عملية إصدار سندات «المركز» بقيمة اسمية 25 مليون دينار ولمدة أجل 5 سنوات، والتي لقيت إقبالا واسع النطاق وهو ما يعكس الثقة التي يتمتع بها «المركز»، فضلا عن جودة الإصدار، والجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها الشركة، وفاعلية جهود التوزيع المشتركة مع بنك الخليج. وقد قام «المركز» بتعيين بنك الخليج ليكون مستشارا ماليا ووكيل بيع، بينما قام المركز بدور مدير الإصدار.

وتم إصدار هذه السندات من شريحتين، واحدة بسعر فائدة ثابت مقداره 5% سنويا تدفع بشكل ربع سنوي، وأخرى بسعر فائدة عائم مقداره 2.25% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي سنويا تدفع بشكل ربع سنوي.

يذكر أن هذه السندات صدرت بالدينار وهي حائزة تصنيف ائتماني (BBB) من شركة «كابيتال انتلجنس» وتستحق في عام 2021. ويعكس التصنيف الائتماني لها تنوع الأصول الاستثمارية للشركة والمستوى الجيد من السيولة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى المديونية، فضلا عن التدفق الجيد للإيرادات من العمولات والرسوم الإدارية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وقد أفاد الرئيس التنفيذي «للمركز» مناف الهاجري «نحن سعداء بإصدار السندات الجديدة والتي تمثل الإصدار الثالث «للمركز»، الأمر الذي يعكس ثقة أسواق المال بجودة إصدارات «المركز». أما المشاركة الواسعة النطاق للمستثمرين من المؤسسات في الإصدار الجديد فمن شأنها أن تؤكد تلك الثقة مجددا في «المركز»، وأن تعكس التسعير المناسب. ونأمل في ظل هذه التباشير الإيجابية أن تتواصل جهود المؤسسات في كل من القطاع العام والقطاع الخاص لخلق سوق سندات قوي وراسخ».

وتابع الهاجري قائلا: «نعتز بعلاقتنا الوطيدة مع بنك الخليج كمستشار مالي ووكيل بيع، ونسعى للمحافظة عليها وتعزيزها من خلال التعاون المستمر بيننا. وقد أسندنا لبنك الخليج هذا الدور في هذا الإصدار والذي سبقه أيضا نظرا لمركزه القوي في السوق إضافة إلى ثقتنا في إمكانات شبكة التوزيع الخاصة به. فبنك الخليج مؤسسة مالية رائدة ذات شبكة قوية من الأفرع، ونحن على ثقة بأن اتفاقيتنا معه أساسية للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين».

من جانبه، فقد صرح رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر قائلا: «نحن سعداء بمساهمتنا في استكمال عملية إصدار سندات «المركز» التي لاقت اهتماما كبيرا من المستثمرين، حيث فاق طلب الاكتتاب العرض نظرا للسمعة الممتازة التي يتمتع بها «المركز»، والشروط المميزة لإصدار السندات، وكذلك قدرات التوزيع المميزة لبنك الخليج. وقد عمدنا إلى تقديم الفرصة لعملائنا من المؤسسات وذوي الملاءة المالية العالية للاكتتاب بهذه السندات.

وختاما، نعتبر أنفسنا قد حققنا إنجازا جديدا لبنك الخليج من خلال إضافة هذا الإصدار إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المتنوعة لعملائنا. وقد ثبتت شركة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال انتليجنس التصنيف الائتماني لسندات «المركز عند الدرجة الاستثمارية «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذكرت في تقريرها أن التحول في مزيج الأصول بعيدا عن الأسواق المالية الأكثر تقلبا نحو القطاع العقاري المستقر نسبيا، وعامل دعم في تثبيت التصنيف، ويعكس التصنيف أيضا قوة العلامة التجارية ونموذج الأعمال المتحفظ والسمعة الجيدة للشركة.