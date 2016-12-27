نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مصرفية، أن المملكة تدرس مع بنوك إصدار صكوك خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أن آجال الصكوك ستكون مختلفة عن السندات التي أصدرتها المملكة في أكتوبر الماضي، وستتراوح بين 7 سنوات و16 سنة.

وأكدت المصادر أنه لم يتم تحديد حجم الإصدار بشكل نهائي.

وكانت السعودية قد أصدرت سندات بـ 17.5 مليار دولار في أكتوبر، في أكبر طرح في تاريخ الأسواق الناشئة، وقد لقي الإصدار طلبات بواقع 67 مليار دولار.

يشار إلى أن المملكة تعتزم زيادة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول 2020.