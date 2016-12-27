وقعت شركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» عقدا مع شركة نفط الكويت بقيمة 6.3 ملايين دينار.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة، ان المناقصة خاصة بتقديم خدمات إدارة النفايات في مناطق عمليات الشركة التشغيلية جنوب وشرق الكويت، وعمليات التصدير والبحرية والتابعة لشركة نفط الكويت. وتتوقع الشركة تحقيق هامش ربح 10% من إجمالي قيمة العقد، مؤكدة على أن هامش الربح يعتمد على ظروف تنفيذ العقد. كانت الشركة قد استملت في 18 ديسمبر الجاري، كتاب ترسية من شركة نفط الكويت للمناقصة المشار إليها. وأنهى سهم «نابيسكو» تعاملاته أمس بالبورصة على استقرار سعره عند 810 فلوس.