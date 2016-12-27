وقعت شركة الدار للهندسة والإنشاءات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية عقدين بقيمة 13.3 مليون دينار، لافتة إلى ان قيمة العقد الأول 8.9 ملايين دينار وهو عبارة عن تنفيذ مشروع توسعة معهد تدريب الكهرباء والماء - الشويخ ومدته سنتان، أم العقد الثاني فبقيمة 4.4 ملايين دينار، وهو خاص بإنشاء مباني التشغيل والصيانة لحزمة رقم (1)، لمشروع المصفاة الجديدة التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وقالت «الامتياز» إن العقد تم توقيعه مع تحالف شركة تكنيكاس روينيداس، إسبانيا شركة سينوبيك، الصين شركة هانوا، وكوريا الجنوبية.