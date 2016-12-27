لا حالات في البنوك غير المعلن عنها.. ولدينا مستويات عالية من الحماية



تمكن «البنك الدولي» من كشف الاحتيال بسرعة يظهر كفاءة الأنظمة الإلكترونية

قال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل ان البنوك الكويتية لديها مستويات عالية من الحماية، وان جميع أجهزة السحب الآلي في الكويت آمنة وغير مخترقة.جاء ذلك في مقابلة مع «العربية» أمس على خلفية اكتشاف بنك الكويت الدولي عدة محاولات غش واحتيال من خلال استخدام 22 بطاقة مصرفية مستنسخة، خاصة بعملاء البنك في أجهزة السحب الآلي، من دون خسائر على عملائه كما افصح في بيان صحافي أمس.وفي سؤال للعجيل اذا كانت هذه الاختراقات موجودة في بنوك أخرى، اجاب انه لم ترد أي شكاوى بوجود عمليات قرصنة من اي بنك داخل الكويت، عدا بنك الكويت الدولي الذي اعلن عن احباط العملية سريعا. وأضاف العجيل أن البنوك الكويتية آمنة ولديها مطمئنا العملاء بأن الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك تتمتع بمستويات عالية من الحماية، وفقا لأعلى المعايير العالمية. وبخصوص حادثة بنك الكويتي الدولي، قال ان البنك تصدى سريعا لهذه المحاولات، ولم تحدث أي خسائر مالية على حسابات العملاء، وهذا يدل على الحماية العالية لدى البنوك من أي محاولات اختراق الكترونية. وتابع أن القضية امن المعلومات وحماية من الاختراق هي قضية عالمية الآن، وان البنوك الكويتية تعمل بشكل دائم على تحديث أنظمتها لمنع أي اختراق وحماية عملائها. وكان فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة لص القيام بعملية قرصنة وتركيب اجهزة نسخ الكتروني في أحد الأجهزة المصرفية. وقال العجيل ان اتحاد المصارف ينسق مع الجهات الأمنية لضبط المجرمين حيث توصلت الجهات الأمنية في الكويت بالفعل إلى هوية الأشخاص الذين قاموا بتركيب الأجهزة المزيفة على ماكينات السحب الآلي.

نتوقع عاماً «إيجابياً» للبنوك..وانتهاء المخصصات

تحدث رئيس مجلس اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل عن أوضاع البنوك الكويتية بشكل عام في هذه السنة وتوقعاته للسنة المقبلة 2017، حيث قال ان الوضع إيجابي حسب كل المؤشرات المالية لدى البنوك. واهم ما ذكره في هذا الصدد هو انتهاء البنوك من اخذ المخصصات الخاصة في السنوات الماضية، متوقعا انتهاء هذا الملف في العام المقبل، ما يؤشر الى نتائج افضل في 2017. وقال: «نرى ان عام 2017 سيكون ايجابي للقطاع المصرفي بالكويت، فبشكل عام قامت جميع البنوك بالانتهاء من أخد المخصصات الخاصة بالسنوات السابقة، كما نتوقع ان تكون الأوضاع افضل في العام الجديد وذلك تماشيا مع الخطة الإنمائية للبلاد والمشاريع الكبيرة التي تنفذ». واعتبر العجيل ان استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الضخمة سيحفز النمو في الاقراض في السنة المقبلة، ويواصل الأداء الايجابي في الاقراض.