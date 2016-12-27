قال وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ امس إن من المرجح ان تبلغ الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في الخارج 1.12 تريليون يوان (161.19 مليار دولار) في 2016 بينما يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 785 مليار يوان.

وجاء في تصريحات قاو نشرتها الوزارة على موقعها على الانترنت أن الحكومة «ستدعم نموا سليما ومنظما للاستثمار الخارجي والتعاون» في 2017.

وقفزت الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج 76.5% مقارنة بها قبل عام وارتفعت 55.3% في أول 11 شهرا من 2016 حسب بيانات الوزارة مع مواصلة شركات محلية الاستثمار في الخارج مع تباطؤ الاقتصاد وضعف اليوان.

وتبنت الصين سلسلة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لتشديد القيود علي خروج الأموال بما في ذلك زيادة التدقيق في الاستثمارات الخارجية مع هبوط اليوان وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي لأقل مستوى في ستة أشهر.

وقال قاو إن الصين ستدعم قدرة تجارتها الخارجية على المنافسة وتعزز قوة الدفع في الآونة الأخيرة.