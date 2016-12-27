استحوذت شعاع كابيتال على 14% من المصرف الخليجي التجاري المدرج في البحرين مقابل 93 مليون درهم، وذلك من مجموعة الامتياز الاستثمارية.

وبهذه الصفقة يصبح كبار ملاك البنك هم مجموعة GFH وشعاع كابيتال والإمارات الإسلامي.

ويعد هذا الاستثمار أول استثمار لشعاع كابيتال في البنوك الإسلامية بعد استحواذ «أبوظبي المالية» على 48.4% منها.

قال مدير التداول فرع أبوظبي لشركة ضمان للأوراق المالية وائل مهدي، إن استراتيجية شعاع كابيتال بدأت تتحول بشكل كبير منذ أصبحت مجموعة أبوظبي المالية متحكما رئيسيا في شعاع كابيتال.

وأشار إلى أنه من المرتقب أن نرى لهذه التوسعات عائدا على نتائج الشركة في نهاية 2016، بعد الاستحواذات التي قامت بها الشركة.

وقال «رأينا تحسنا واضحا في سعر جي إف إتش وشعاع كابيتال خلال 2016، والسؤال الآن هل سينعكس هذا على التحسن في سعر سهم شعاع كابيتال وجي إف إتش على النتائج المالية، وسط أنباء متداولة عن توزيعات سخية».