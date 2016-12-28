أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن أسماء الفائزين في سحب الأسبوع التاسع، من حملة جوائز «أكثر» لعملاء الدفع الآجل.

وجاءت أسماء الفائزين بالجائزة اليومية، 100 دينار كويتي، في الفترة من 18 ديسمبر حتى 24 ديسمبر، كالتالي: نبيل خليل النبوت، رافي سانكار سانكاراناريانان، عيد محمد عبدالسلام محمد، أحمد صابر جاد الكريم مقبول، سارة ناصر مشعان الميموني، سميره خليل عيسى الصيرفي، نجم عايض نجم غنيم.

وتقدم VIVA لكل عميل فرصة رائعة لربح 100 دينار يوميا و1000 دينار في نهاية كل شهر، وذلك مقابل تسديد فاتورة الهاتف النقال عبر وسائل الدفع التالية: الاستقطاع المباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102، حيث يحصل على فرصة واحدة للفوز مقابل كل دينار كويتي.