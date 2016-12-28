أكملت جاهزيتها لافتتاح مصنعها الجديد في الربع الأول من عام 2017





احتفلت شركة أصباغ همبل (الكويت) باليوبيل الذهبي على تأسيسها، بحضور حشد كبير من ضيوف الشركة من المهندسين والمقاولين واستشاريين وموردين وشخصيات عامة ومديري البنوك، ومجموعة من وسائل الإعلام المختلفة. وقد شهدت الشركة تطورا كبيرا على مدى الـ 50 عاما التي عززت خلالها مكانتها باعتبارها أول مصنع للأصباغ في الكويت. وقد ازدهرت همبل في السنوات الأخيرة بفضل الرؤية الواضحة للقيادة الكويتية والحكومة.

وأعرب كارستن بيدرسن الرئيس التنفيذي لـ «همبل» بالشرق الأوسط- غرب ونائب رئيس المجموعة، عن شكره وتقديره لكافة فئات المجتمع الكويتي على ثقتهم في منتجات همبل خلال هذه العقود الخمسة، كما شكر المسؤولين وجميع الضيوف الذين شاركوا في الاحتفال، وقال: «للكويت مكانة خاصة في وجدان همبل العالمية، لأنها كانت المحطة الأولى التي انطلقت منها نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط، وما يؤكد عمق الولاء والانتماء المتبادل بين الشركة والكويت هو عدم إغلاق همبل أيا من مصانعها أو مكاتبها في أسوأ الظروف التي مرت بها الكويت. ويأتي احتفال همبل بالعيد الـ 50 على تأسيسها في الكويت مع اقتراب موعد افتتاح المصنع الجديد في الربع الأول من العام القادم 2017 على مساحة 20.000 متر مربع. وسيصل الانتاج الى نحو 31 مليون ليتر للوردية الواحدة و19 مليون ليتر لورديتين.

من جهته، قال خالد الراشد عضو مجلس إدارة شركة دهانات همبل الشرق الأوسط: «نشعر بالفخر اليوم ونحن نحتفل بمرور خمسين عاما على تأسيس أول مصنع لنا هنا على أرض الكويت.

لقد استطاعت همبل خلال هذه العقود الخمسة أن تبني شراكة فاعلة مع مختلف شرائح المجتمع الكويتي، وذلك من خلال إسهامها في حماية ممتلكاتهم من خلال تقديم أجود أنواع الدهانات. وهي تتوج اليوم نجاحاتها العظيمة بالإعلان عن قرب افتتاح المصنع الكبير بداية العام القادم 2017».