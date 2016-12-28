المطوع: تقديراً لجهودهم تقدّم «كيا» للمتقاعدين من وزارة الداخلية عروضاً خاصة وحصرية





في خطوة تعكس عالي التقدير والامتنان لدور موظفي وزارة الداخلية في كل قطاعاتها بالذود عن الوطن وحماية ترابه وشعبه مواطنين ومقيمين، شاركت مجموعة الوكالات الوطنية، إحدى شركات مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع، الوكيل المعتمد لعلامة كيا في الكويت، في رعاية ديوانية المتقاعدين في وزارة الداخلية في مخيم الشرطة والذي أقيم في 20 الجاري بحضور الوكيل المساعد لقطاع شؤون الجنسية والجوازات بالوكالة اللواء اديب السويدان ونخبة من أفراد وزارة الداخلية والضيوف وممثلي وسائل الإعلام في الكويت، والمخيم نشاط سنوي يقيمه نادي ضباط الشرطة تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية وبتنسيق ودعم من كل الأجهزة الأمنية المعنية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ليكون منصة لقاء بين كبار القادة من وزارة الداخلية والموظفين المتقاعدين للحفاظ على أواصر التواصل مع الموظفين المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم وتقديم التكريم الذي يليق بهم.

وفي إطار هذه المشاركة، قامت مجموعة الوكالات الوطنية بعرض أربعة من موديلات كيا 2017 هي الصالون الفاخرة كادينزا الجديدة كليا، السيارة العائلية جراند كرنفال، سيارتي الدفع الرباعي سورينتو - المتوسطة الحجم، وموهافي - الكبيرة الحجم. وقدم مدير عام المبيعات في كيا موتورز الكويت مهند المطوع نبذة حول تاريخ كيا، موضحا الدور الريادي لكيا موتورز في قطاع صناعة السيارات العالمي، مركزا على فلسفة الشركة المتمحورة حول الارتقاء بمعايير التصميم تحت قيادة الألماني بيتر شراير، رئيس قسم التصميم في كيا موتورز، بالإضافة إلى الهندسة والتكنولوجيا لإنتاج سيارات متميزة تواكب تطلعات العملاء.

وعلى الصعيد المحلي، لم تدخر مجموعة الوكالات الوطنية جهدا في مواكبة تطور كيا موتورز العالمية، فقد ارتقت الشركة بعملياتها وكوادرها وخدماتها لتضم لأسرة كيا عملاء جددا كل يوم وتحظى بثقة شركائها وتوسع حصتها السوقية باستمرار. وتقديرا لها، قامت كيا موتورز العالمية بتكريمها في العام 2016 بالجائزة البلاتينية للأعمال والتي منحت لـ 3% فقط من وكلاء كيا حول العالم. وحول مركز كيا الحالي، أشار المطوع الى ارتفاع حصة كيا السوقية لتتقدم نحو المركز الثالث بداية عام 2016 ثم نحو المركز الثاني في سبتمبر من نفس العام، مشيدا بحكمة قيادة مجلس ادارة مجموعة شركات عبدالعزيز العلي المطوع، التي لعبت رؤيته المستقبلية وفصاحته القيادية ونصائحه القيمة الدور الفعال في دفع الشركة نحو الامام، مشيدا في الوقت نفسه بجهود فريق كيا في كل نقاط التقاطع بين العلامة التجارية والعملاء الذين بثقتهم حصلنا على هذه المراكز.

وفي تعليق له على رعاية كيا موتورز الكويت لديوانية المتقاعدين في وزارة الداخلية في مخيم الشرطة، قال المطوع: إننا في مجموعة الوكالات الوطنية نكن فائق التقدير لكل العاملين في قطاعات الدولة، ونثمن عاليا المسؤولية العظيمة المنوطة بهم في حماية الوطن وتيسير الأمور وضمان الأمن لنا لنعمل مطمئني البال واثقين بأن هناك من يسهر على أمننا وأمن بلادنا.

ومن هذا المنطلق، وفي إطار استراتيجيتنا بالتفاعل المباشر مع عملائنا، وجدنا ان هذه الديوانية فرصة رائعة للتعبير عن تقديرنا لأفراد وزارة الداخلية من المتقاعدين، وتقديم علامة كيا لهم وتعريفهم بمنتجاتنا وقيمنا. وختم المطوع: تعبيرنا عن امتناننا الكبير لأفراد وزارة الداخلية لا يتوقف عند مجرد رعاية الديوانية، بل إننا قمنا بتقديم عرض حصري لهم ولأبنائهم.