68 فرعاً في مختلف مناطق الكويت





افتتح بنك الكويت الوطني فرعا جديدا في «السلام مول» الواقع في منطقة السالمية، ليكون بديلا لفرع السالمية الذي أعلن البنك إغلاقه مؤخرا. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك بشكل دائم لتعزيز تواجده في المواقع الحيوية بالكويت وتدعيم شبكته المصرفية الأكبر محليا ليبقى الأقرب إلى عملائه وليقدم لهم أفضل الخدمات أينما تواجدوا.

وتم تصميم الفرع الجديد في السلام مول وفق أحدث التقنيات المصرفية وبقيادة فريق عمل متخصص ومحترف. ويقدم بنك الكويت الوطني في هذا الفرع خدماته المصرفية على اختلافها. وينفرد البنك بامتلاكه أكبر شبكة فروع محلية في الكويت شاملة أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع، ويضاف هذا الفرع إلى شبكة فروع بنك الكويت الوطني الأكبر محليا والتي تضم 68 فرعا.

وقد تم تزويد الفرع الجديد بأحدث وأرقى الخدمات المصرفية الآلية لضمان الحصول على مستوى لا يضاهى من الخدمات وتوفير المزايا والحلول المصرفية الفريدة والحصرية بما يتناسب مع متطلبات العملاء، ليكرس بذلك الوطني صدارته وتميزه في السوق المحلية والإقليمية من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات وأكثرها تطورا وابتكارا وفق أرقى المعايير العالمية.

ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت والتي تشمل الفروع إلى جانب أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع. كما يتيح بنك الكويت الوطني لعملائه التحكم بحساباتهم وإدارة شؤونهم المالية على مدار الساعة يوميا طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت والموبايل.