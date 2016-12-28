المجموعة تسعى لتوفير الدعم المادي والمعنوي لموظفيها الأكفاء

أقامت إدارة مجموعة الملا احتفالية تكريمية بمقر الشركة الرئيسي بالمنطقة الحرة لتكريم بعض الموظفين الذين أتموا 40 عاما من الخدمة لدى المجموعة، وبهذه المناسبة تقدم كل من أنور الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعبد الله الملا الرئيس الإداري بخالص التهاني للموظفين المكرمين وقاما بتسليمهم شهادات تقدير ودروعا تذكارية، إضافة إلى مكافآت مالية، امتنانا وتقديرا لبلوغهم تلك المرحلة الفارقة لدى الشركة.

وقد أثنى أنور الملا على جهود كل من أبراهام إتي كادافيل، وعبدالجليل عناية الله قاضي، وغضنفر علي عبد الغفور، ونواز أحمد أوبال، وغلام مجتبى علم دين، نظرا لمشاركاتهم المستمرة وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة مجموعة الملا.

كما أعرب عن سعادته بتكريمهم على إسهاماتهم الفريدة وإخلاصهم المبذول في سبيل إنجاز مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية، والتي ساهمت بدورها بشكل كبير في إثراء أداء القطاعات والأقسام التي ينتمون إليها.

ولطالما كانت سياسة مجموعة الملا وإحدى أولويات إدارتها أن تبدي للعامليـن لديهـــا مــدى تقديرها لهم على عطائهم المتواصل للشركة وذلك من أجل ترسيخ مبادئ الثقة والإخلاص في علاقة العامل بصاحب العمل. وهدفت هذه الاحتفالية إلى التعبير عن جهود الإدارة المبذولة في سبيل توفير الدعم المادي والمعنوي لموظفيها الأكفاء الذين ساهموا بكل إخلاص في نمو الشركة وازدهارها.