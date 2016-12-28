مجموعة الساير تسعى دوماً لبناء اقتصاد مسؤول واستثمارات صديقة للبيئة





حازت مجموعة الساير القابضة جائزة الاستدامة المميزة لعام 2016 من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) بفئة القطاع التجاري لريادتها والتزامها بتبني أفضل ممارسات الاستدامة في تصميم وبناء مشروعها المميز القادم، «مدينة تويوتا الساير».

المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) معروفة كأول نظام قائم على الاداء فـــي منطقـــــة الشرق الأوسط، تم تطويره لتقييم المباني الخضراء والبنية التحتية.

وقد حضر حفل التكريم الذي كان جزءا من مؤتمر البيئة المستدامة المقام في قطر م.إبراهيم الفوزان مدير أعمال تويوتا مجموعة الخدمة، وبدر فيصل الساير نائب مدير التسويق، والمهندس نهاد الحاج علي نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي.

الاستدامة في جميع المجالات

تستمر الساير بالتزامها تجاه ممارسات الاستدامة من خلال القيام بأفضل جهودها لبناء نماذج طاقة صديقة للبيئة للتقليل من انبعاثات الكربون وبناء مرافق ايجابية لأجيالنا القادمة. هذا الأمر ينعكس في مبادرة مباني مدينة تويوتا الخضراء ذات تصميم بيئي مستدام واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، والاعتماد قدر الإمكان على مصادر الطاقة المتجددة في المواقع الأقل لتقليل بصمتنا البيئية، وزيادة كفاءة الطاقة من خلال الإضاءة الطبيعية، واستخدام اضاءة الليد والإنارة التحريضية، لضمان أن يكون عملاؤنا وموظفونـــا ومجتمعاتنا وبيئتنا أكثر راحة ورفاهية بالتقليل من التأثير السلبي على البيئة.

وبهذه المناسبة صرح مبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القابضة قائلا: نحن سعداء جدا للتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) المعنية بالتوعية في هذه المجالات وتعزيز أفكار المباني الخضراء المبتكرة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال الانتقال الى مجتمعات منخفضة الكربون، وتقليل الانبعاثات وتحسين فهم علم المناخ لتحقيق عالم أكثر اخضرارا.

وأضاف: في الساير، نحن نؤمن بقــــوة أن الأمر عبارة عن مجهود جمــــاعي، فشراكتنا توضح التزامنا بأعمال مستدامة تتوافق مع رسالة الطاقة المتجددة والاسلوب الصديق للبيئة المترابطة بعمق لمواجهة التحديات الحالية وهي بشكل أساسي التلوث والاحتباس الحراري.

وتعتبر مدينة تويوتا السايــــر استثمارا ضخما من قبل القطاع الخــــاص فــي دول مجلــس التعاون الخليجي، وهو أول مبنى صناعي أخضر يتبنى نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) في الكويت كأفضل نموذج لمبنى يمثل الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة، ومن المتوقع أن ينتج 1 ميغاواط عند تشغيله بطاقته القصوى ليخدم 8% تقريبا من اجمالي الطاقة اللازمة للمبنى، وسوف تكون معارض تويوتا، شركات التأمين، مراكز الخدمة، الصبغ والاكسسوارات تحت سقف واحد خلف واجهة مجموعة الساير القابضة الجريئة لقيادة مفاهيم المباني الخضراء ورؤية الطاقة المتجددة في الكويت.

وأضاف الساير: نحن نرى مدينة تويوتا كمنصة للتفاعل بين الباحثين والمهنيين الممارسين في مجال المباني لتبني معايير الاستدامة، وستتمكنون من تجربة تكنولوجيا الطاقة وجوانب سياسة البيئة المصممة، والتخطيط الحضاري وتكامل نظم الطاقة المتزامنة بشكل جيد جدا.