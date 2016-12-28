حصل بنك الخليج على تراخيص من قبل هيئة أسواق المال لمزاولة أنشطة أوراق مالية، وذلك كأول بنك في الكويت.

وفي بيان صحافي، قال بنك الخليج: ان التراخيص التي أصدرتها هيئة أسواق المال باسم بنك الخليج الأسبوع الماضي تخول له مزاولة الأنشطة المالية التالية: مدير محفظة استثمار، أمين حفظ، مراقب استثمار، وكيل اكتتاب بالإضافة الى موافقة مبدئية لمزاولة نشاط مستشار استثمار. وتكون مدة الترخيص للبنك 3 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.

وبهذه المناسبة، صرح مساعد مدير عام الاستثمار - قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج طارق الصالح قائلا: «نعتبر منح التراخيص من قبل هيئة أسواق المال حدثا مهما سيمكننا من تقديم خدمة أفضل لعملائنا وتلبية أهدافها وحاجاتهم الاستثمارية».

وأضاف الصالح: «وفي هذا السياق، سيطلق بنك الخليج قريبا خدمة استثمارية جديدة تمكن عملاءنا من الاستثمار بطريقة فريدة من نوعها في المنطقة. وهذه الخدمة ستمكن العملاء من الاستثمار في الأسواق العالمية بطريقة مأمونة مبنية على الاحتياجات الشخصية للعملاء وفعالة لتحقيق العائد الاستثماري الأفضل».