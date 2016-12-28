شاركت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في المؤتمر الدولي للمشتقات المالية لـ 2016 الذي تم عقده في مدينة شينغهاي الصينية تحت شعار «التنظيم والابتكار والفرص المتوافرة في العصر الجديد».

بهذه المناسبة، قال مدير إدارة التداول الإلكتروني (متداول) بالشركة حامد أبوسعادة إن المؤتمر ساهم بشكل كبير في التعرف على الأساليب الآمنة والمحترفة للتعامل مع المشتقات المالية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال مشاركة خبرات مختلفة من جميع أنحاء العالم في المؤتمر. وأضاف أن المؤتمر ارتكز على موضوعات عدة منها التنبؤ باتجاهات المشتقات المالية في بيئة السوق الحر، والتنظيم المتزايد، وتفعيل المشتقات، وإدارة المخاطر المترتبة على استخدامها والتداول الإلكتروني، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الاستثمار في المشتقات المالية، وكيفية تحسين التداول الهامشي.