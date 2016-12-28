الحقول المشتركة على طاولة المناقشات أيضاً

النفط يتجاوز 55 دولاراً متفائلاً باتفاق خفض الإنتاج أحمد مغربي ووكالات

بدأ وزير النفط العراقي جبار اللعيبي زيارة رسمية إلى الكويت امس، وذلك لبحث ملفات النفط المشتركة بين البلدين، وذكرت وزارة النفط في بيان أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق سيلتقي اليوم الأربعاء الوزير اللعيبي، ويتناول اللقاء بحث تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتصدير الغاز إلى الكويت، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز مجالات التعاون النفطي بينهما.

وقالت مصادر نفطية لـ «الأنباء» إن الوزير العراقي بدأ مناقشات مع القطاع الخاص المحلي، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك بين البلدين، مشيرة أن شركة كويت انرجي عقدت اجتماعا مع الوزير العراقي والوفد المرافق له لتذليل العقبات التي تواجه اعمال الشركة في العراق. وفي سؤال حول استيراد الغاز العراقي، قالت المصادر: نأمل حسم ذلك الملف في أقرب وقت ممكن رغم صعوبته والمتمثلة في ضرورة بناء مرافق لفصل الغاز وتشييد خطوط انابيب، بالاضافة الى الخط الحالي الرابط بين البلدين.

يذكر ان الوزير العراقي اكد في تصريحات سابقة حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت في جميع المجالات لاسيما في قطاع النفط والغاز، مشيرا الى ان العلاقات شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية.

وأضاف ان الوفد سيبحث عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك منها ملف الحقول النفطية الحدودية بين العراق والكويت وامكانية تزويد الكويت بالغاز الفائض عن حاجة العراق، فضلا عن دعوة الشركات الكويتية الى الاستثمار المشترك في المشاريع التي تعلن عنها وزارة النفط في قطاعات الاستخراج والتصفية والحفر والبنى التحتية وغيرها، إضافة الى بحث تطوير العلاقات الثنائية على نحو يخدم مصلحة الشعبين.

على صعيد آخر، تماسكت أسعار النفط فوق 55 دولارا للبرميل خلال تداولات، أمس، بدعم من التوقعات بتقلص الإمدادات حالما يدخل أول اتفاق في 15 عاما لخفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) والمنتجين المستقلين حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل. ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي سيقلص إنتاج أوپيك وعددا من المنتجين المستقلين بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الأول من يناير.

ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر عند 55.16 دولارا للبرميل، وبلغ الخام 57.89 دولارا للبرميل في الثاني عشر من ديسمبر وهو أعلى مستوياته منذ يوليو 2015. وزاد الخام الأميركي 15 سنتا إلى 53.17 دولارا للبرميل.

في المقابل، قالت شركة النفط الروسية «غازبروم نفت» أمس إنها تعتزم زيادة إنتاجها من النفط في العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 4.5 و5%، وهو ما يقل عن الزيادة المستهدفة أصلا قبل انضمام روسيا لاتفاق مع «أوپيك» لخفض إنتاج النفط العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر ديوكوف للصحافيين: «من المؤكد أننا كنا نخطط قبل اتفاق أوپيك لزيادة الإنتاج بشكل أكبر».

وأضاف أن «غازبروم نفت» تتوقع أن يصل إنتاجها إلى 85.8 مليون طن من الهيدروكربون في 2016، وأن الأرباح الصافية للشركة ستزيد بشكل ملموس هذا العام. كما قال ديوكوف إن الشركة ستصل إلى مستويات إنتاج عند 150 ألف برميل يوميا من حقل بدرة العراقي في عام 2018، وليس في 2017، وإن ميزانية الشركة للعام المقبل تعتمد متوسط سعر 48 دولارا لبرميل النفط.