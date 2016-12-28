أفاد بنك الكويت الوطني بأن وحدة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية خاطبت العديد من الجهات المحلية لتقديم عروضها للمشاركة في الإصدار السيادي للسندات الحكومية للكويت، وأنها تقدمت إلى شركة الوطني للاستثمار، إحدى الشركات التابعة للبنك الوطني بطلب تقديم عرضها للمشاركة في إدارة الإصدار السيادي، مصحوبا بدراسة شاملة عن الشركة وعملية الإصدار، وذلك في موعد أقصاه 5 يناير 2017.

وأكد «الوطني» في بيان للبورصة ان الموضوع لا يزال قيد الدراسة، وأنه يخضع للمعايير والمحددات الموضوعة من قبل الشركة.

وارتفع سهم بنك الكويت الوطني في نهاية تعاملات أمس بنسبة 1.5%، صعودا إلى سعر 660 فلسا، وذلك من خلال تداول 639 ألف سهم، بقيمة 418 ألف دينار.

من جهة أخرى، أعلنت شركة كامكو للاستثمار على موقع البورصة في بيان آخر، انه تمت مخاطبة الشركة من قبل وحدة إدارة الدين العام لاستدراج عروض بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للكويت.