كونا: اختتمت هيئة أسواق المال أمس فعاليات برنامجها التوعوي الأخير للعام الحالي بورشة عمل تناولت موضوع «مقارنة بين مؤشرات حركة أسعار الأسهم المطبقة في بورصة الكويت وأفضل البدائل المتاحة».

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان الورشة تناولت نظرة عامة عن مؤشرات أسعار الأسهم وأهمية وجود مؤشرات دقيقة في أسواق الأوراق المالية ومنهجية حساب المؤشرات ومقارنة أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني في بورصة الكويت.

وذكرت أن فعاليات البرنامج التوعوي الأخير للعام الحالي تم افتتاحها في نوفمبر الماضي، موضحة أن برامجها خلال العام الحالي تضمنت أنشطة متعددة بين تنظيم منتديات وبرامج تدريبية مختلفة، إضافة إلى إصدارها العديد من المطبوعات التوعوية.

وأضافت انها تعد حاليا برامج توعوية متكاملة تسعى لتنفيذها خلال العام المقبل وتتضمن بعضها مبادرات جديدة تستهدف شرائح مجتمعية مختلفة.