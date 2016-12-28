أفادت هيئة أسواق المال بأنه بناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق المملكة المتحدة العقاري ال بي داخل الكويت، تم الترخيص للشركة بتسويق عدد 61.7 ألف وحدة من صندوق المملكة المتحدة العقاري أل بي تسويقا خاصا داخل الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، بسعر عرض 1.000 جنيه إسترليني أو ما يعادله بالدينار الكويتي للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% من إجمالي مساهمة المستثمر الرأسمالية، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 30.000 جنيه استرليني أو ما يعادلها بالدينار الكويتي.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تتلقى طلبات الاشتراك كل من شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، لافتة إلى أن مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنويا من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.