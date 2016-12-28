استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، عند مستوى 0.306 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 0.320 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع عند مستوى 0.376 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.297 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الثلاثاء وذلك بعد أن أظهرت بيانات ايجابية بأن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي ارتفع في ديسمبر الجاري ليسجل 7ر113 نقطة مقارنة ب 4ر109 في نوفمبر الماضي ليصل الى اعلى مستوياته منذ أغسطس عام 2001.