يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكافة المقيمين بحلول العام الميلادي الجديد.
وبهذه المناسبة سيغلق البنك جميع فروعه يوم الأحد الموافق 1 يناير 2017 وذلك طبقا لقرار اتحاد مصارف الكويت.
هذا وسيستأنف البنك نشاطه وفقا لساعات العمل المعتادة اعتبارا من يوم الاثنين 2 يناير 2017. وسيواصل البنك تقديم خدماته المصرفية لعملائه عن طريق مركز خدمة العملاء أهلا أهلي على الرقم 1899899 كما يستطيع العملاء استخدام الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت eahli.com.