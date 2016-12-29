مع اقتراب آخر العام تقدم شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الموزع المعتمد لسيارات رينو في الكويت في آخر عام 2016 حملة «خذها بأقل من سعر الجملة»، على جميع سيارات «رينو» 2016 وينتهى هذا العرض يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2016.

وأشــــارت شركة عبدالمحســـن عبدالعزيـز البابطين، إلى أن هذه الحملة المقدمة من رينو البابطين تعتبر الأولى من نوعها، وتوفر أسعارا استثنائية على جميع سيارات رينو 2016.

وأكدت «رينو البابطين» انها تواصل تقديم عروض مميزة على السيارات ذات الجودة العالمية العالية بأسعار مغرية، مبينة أنه يمكن للعملاء الاستفادة من العرض الذي يشمل سيارات «رينو كابتشر»، و«رينو داستر»، و«رينو سيمبول»، و«رينو سافران»، و«رينو فلوينس» 2016.

وأشارت «رينو البابطين»، إلى أن حملة «خذها بأقل من سعر الجملة» تشمل السيارات المفضلة لدى الجميع وهي «رينو كابتشر»، الكروس أوفر المدمجة سهلة الاستعمال والتي تجمع في تصميمها بين الاناقة والتكنولوجيا في آن واحد، و«رينو داستر» سيارة الدفع الرباعي الرحبة والقوية بمحركها وأدائها للاستمتاع بأجمل المغامرات، و«رينو سيمبول» التي تأتي مع حضور ديناميكي وتقنيات مدمجة وأنظمة سلامة متقدمة.

كما تشمل الحملة، سيارة «رينو فلوينس» التي تظهر خبرة «رينو» الكبيرة، و«رينو سافران» السيارة الفارهة ذات الحضور الطاغي على الطرقات.

وتجمع سيارات «رينو»، العلامة الفرنسية ذات الشهرة العالمية، بين الراحة، وسهولة التنقل على جميع الطرقات.