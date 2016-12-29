المجموعة تتولى إدارة معاملة العميل بدءاً من السداد حتى تسلم وثيقة التملك

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة القصور الحديثة لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات محمد فتحي عن مشاركة الشركة في معرض الفرص العقارية الذي سيقام في فندق الريجنسي في الفتـرة من 8 إلى 11 يناير 2017. وبهذه المناسبة، أكد فتحي ان المجموعة ستواصل فتح باب الحجز في أحدث مشاريعها التي قامت بالتعاقد عليها مؤخرا ضمن العديد من الصفقات الإقليمية في مملكة هولندا ومنها مشروع POORT VAN AMSTERDAM مع شركة EUROPARCS في مدينة أمستردام وكذلك مشروع CITTA ROMANA في روتردام ومشروع VALKENBERG مع شركة TOPPARKEN في ماستريخت، بالإضافة إلى تجديد اتفاقية التسويق مع شركة SOMINUM المالكة لمشروع DROOM PARK SPARNWOUDA في أمستردام. وبين فتحي ان جميع المشاريع عدا مشروع DROOM PARK SPARNWOUDA يتيح للعميل داخل الكويت فرصة حقيقية للتملك، حيث يتم إصدار وثيقة الملكية من الكاتب بالعدل داخل مملكة هولندا وتشمل تسجيل الأرض والبيت الحجري باسم المشتري فور سداده لكامل مبلغ الشراء ومصاريف التسجيل، مع التأكيد على إشراف كاتب العدل وغرفة التجارة والصناعة الهولندية على كامل تفاصيل عملية البيع بدء من تحويل كامل المبالغ المسددة من حساب البيت إلى كاتب العدل مرورا بعملية التسجيل ونقل الملكية وحتى إصدار وثيقة التملك الحر المباشر باسم العميل، موضحا أن المجموعة داخل الكويت تتولى إدارة كامل معاملة العميل بدءا من سداده لكامل المبلغ حتى تسلمه لوثيقة التملك، لاسيما انها الوكيل الحصري داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار فتحي إلى توسع نشاط المجموعة في مدينة دبي، حيث قامت المجموعة بتوقيع اتفاقات جديدة مع كبرى شركات التطوير العقاري ومنها شركة EMAAR لتسويق كل مشاريعها داخل دبي، ومنها مشروع THEADDREESS OPERA وشركة DUBAI PROPRIETES لتسويق مشروع VILLA NOVA إلى جانب تجديد اتفاقية التسويق مع شركة تمليك لتسويق مشروع الحبتور سيتيو وشركة دانوب بروبريتز لتسويق مشروع MIRACLEZ والذي يتميز بطريقة سداده المريحة التي تصل إلى 7 سنوات ونصف السنة دون فوائد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسويقية مع شركة BIN GHATI لتسويق عمارة السيليكون والتي تتميز الوحدات فيها بالتسلم الفوري. كما بين فتحي ان المجموعة توسعت أيضا في الحصول على العديد من الاتفاقيات التسويقية الحصرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدن دورتموند ومونستر لتسويق وفتح باب الحجز بأحدث مشاريعها التسويقية من شقق وفيلات وشاليهات لاسيما أنها تسلم فوري مما يتيح كل الحلول العقارية أمام العميل، لافتا إلى أن المجموعة ستقدم عروضا خاصة لعملائها الكرام كما عاهدتهم دائما وذلك خلال فترة المعرض.