استطاع بنك وربة، رغم سنواته القصيرة في قطاع الصيرفة الإسلامية، تكريس تميزه بتوفير حلول تمويلية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من أفراد وشركات الباحثين عن حلول مرنة تلبي كل متطلباتهم وتكون بمنزلة قيمة مضافة على تعاملاتهم المصرفية، وبناء عليه، أطلق بنك وربة حلا ابتكاريا جديدا هو منتج «التمويل الوافي» الذي حرص في تصميمه على تطبيق أعلى معايير الجودة لمواكبة التقدم في مجال التمويل المصرفي الإسلامي وتنويعا لمحفظته من المنتجات. إن «التمويل الوافي» من بنك وربة، هو منتج موجه لخدمة جميع العملاء الذين تجاوزت أعمارهم الواحد والعشرين من الراغبين في الحصول على تمويل مالي بصيغة المساومة ويصل بحده الأعلى إلى 250 ألف دينار كويتي، وذلك مقابل استثمار السيولة التي يمتلكها العميل من خلال الحجز على حساب الضمان.

إلى ذلك وبموجب «التمويل الوافي»، يحصل عميل بنك وربة على العديد من الامتيازات، حيث يتمكن من الحصول على تمويل مالي تتراوح قيمته بين 5 الآف و250 ألف دينار كويتي كحد أقصى، وفي الوقت نفسه، سيحصل العميل على أرباح حساب التوفر أو الوديعة التي استخدمت كضمان بشكل طبيعي. أما فيما يتعلق بفترة السداد، فيستطيع العميل الاختيار بين السداد الشهري أو سداد المبلغ المستحق بأكمله في نهاية فترة الائتمان. بالإضافة الى ذلك، يمكن للعميل الحصول على أكثر من تمويل مالي في الوقت ذاته على نفس الضمان المقدم، على ألا تتجاوز القيمة الاجمالية لمعاملات التمويل الحد الأعلى المسموح به والبالغ 250 ألف دينار كويتي.

أما فيما يخص حسابات الضمان المحجوزة، فلايزال باستطاعة العميل الاستفادة من مميزاتها سواء بالدخول في السحب الشهري لعملاء حساب السنبلة أو الحق بالتصرف في الأرباح لعملاء حساب الضمان.