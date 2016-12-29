اختتم العام بامتلاك سيارة أحلامك مع عرض شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع والوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، بأسعار استثنائية ولفترة محدودة على جميع موديلات «نيسان» من سيارات السيدان والسيارات الرياضية وسيارات الدفع الرباعي، فقط خلال أخر أيام العام 2016. وتحرص «نيسان البابطين» دائما على مكافأة عشاق العلامة داخل السوق الكويتي، بطرحها أفضل العروض على الإطلاق خاصة مع نهاية العام. ولا شك أن شراء سيارة جديدة، هو أجمل هدية مميزة لبداية السنة الجديدة، ونيسان البابطين تدعو جميع العملاء للاستفادة من الأسعار الاستثنائية، والتي تطرح لمرة واحدة في السنة.

وتشمل الحملة المميزة للسيارة التي تحتل الصدارة في فئة سيارات الدفع الرباعي «نيسان باترول بطل جميع دروب الحياة والتي تتوافر بسعر استثنائي، كما يضم العرض «نيسان باثفايندر» سيارة الدفع الرباعي الكروس أوفر ذات التكنولوجيا المتطورة، و«إكس ترايل» مركبة الدفع الرباعي العائلية المناسبة لجميع الطرقات، و«نيسان جوك» المعروفة بتنوعها. وفي فئة السيدان، يشمل العرض، سيارة «نيسان ماكسيما» الفاخرة ذات التكنولوجيا الفائقة ومستويات الأداء العالية، والتي تأتي مع مجموعة من المحركات القوية،، فضلا عن مجموعة أخرى من الخيارات الجذابة.