المختبر يُعد الأول من نوعه

على مستوى الشرق الأوسط

أطلقت شركة الاتحاد للطيران الهندسية وشركة لانتال تيكستيلز إيه جيه، أول مختبر متخصص في اختبار قابلية الاشتعال على مستوى الشرق الأوسط لخدمة لعملائها الإقليميين في قطاع الطيران مثل كبار المشغلين ومؤسسات الصيانة والإصلاح والعمرة ومؤسسات التصميم والإنتاج وموردي التصميمات الداخلية للمقصورات. ويقع المختبر داخل مرفق شركة الاتحاد للطيران الهندسية بجوار مطار أبوظبي الدولي، حيث سيوفر خدمات اختبار تشمل اختبار قابلية الاشتعال واختبار وسائد المقاعد وإطلاق الحرارة واختبارات استشعار الدخان. وسيتطابق المختبر مع معايير إدارة الجودة الآيزو 17025، كما سيتم إجراء كل الاختبارات وفقا للوائح الصلاحية الجوية FAR/ CS 25.853. وبهذه المناسبة، قال جيف ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية: نتيح للعملاء في جميع أنحاء العالم حلول صيانة وهندسة رائدة في قطاع الطيران تتعلـــق بجميع أنواع طرازات الطائرات التجارية الكبرى. ومن خلال شراكاتنا مع لانتال، أصبح من الأسهل والأسرع الآن لعملاء الطيران في المنطقة الوصول إلى اختبارات عالمية المستوى لاختبار قابلية الاشتعال في مرفقنا بأبوظبي. وقال د.يورس ريكنباتشر، الرئيس التنفيذي لشركة لانتال: «يشتهر مختبر لانتال لاختبار القابلية للاشتعال في سويسرا بمعايير الجودة العالية وأوقات التنفيذ القصيرة. نحظى بحصة سوقية كبيرة في أوروبا، وسوف يساهم المختبر الجديد في أبوظبي، الذي يقام بالشراكة مع الاتحاد للطيران الهندسية، في جعل خدماتنا أقرب لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط».