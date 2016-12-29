أعلنت شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير عن تواصل الاستعدادات لانطلاق الدورة الجديدة من معرض هوريكا الكويت، الذي تنظمه للعام السادس على التوالي بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز، والمقرر له الانطلاق خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2017، فـي صالة رقم 8 بأرض المعارض، تحت رعاية وحضــور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح.

في هذه الأثناء، أعلنت شركة «ريان ديزاين» الرائدة في مجال التصميم الداخلي عن انضمامها الى المعرض، ليرتفع عدد الشركات المشاركة في فعاليات المعرض إلى أكثر من 70 شركة ومؤسسة تعمل في قطاعات الضيافة والتجهيزات الفندقية والصناعات الغذائية والنقل والشحن والغاز والتصميم.

وتحدثت مديرة التسويق في الشركة هبة الحموي عن خدمات الشركة قائلة إنها تقدم حلولا مبتكرة وإبداعية تجمع بين الخبرة والحداثة في مجال تصميم المطاعم والمقاهي، وتعتمد في ابتكاراتها وإبداعاتها على الدراسات التسويقية للمشاريع. وأشارت إلى أن الشركة لا تتوقف عن التطور والتقدم، لاسيما أنها تمتلك فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاء والخبرة منذ تأسيسها على يد المصمم محمد ريان عام 1998، مضيفة أن الشركة كان لها السبق في استخدام المواد المعاد تدويرها وإعادة استخدامها في تنفيذ المشاريع المصممة، وقد شكلت هذه الخطوة طفرة كبيرة في هذا المجال.

وذكرت الحموي أن «ريان ديزاين» تضم إحدى أهم العلامات التجارية الألمانية العالمية لتصميم السجـــاد وهي Object Carpet التي يجمــــع على توصيفها العديد من الشركات الاستشارية الإقليمية والعالمية الرائدة فــي مجـــال التصميم الداخلي.