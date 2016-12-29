أظهرت نتائج استطلاع أجرته «كاسبرسكي لاب» أن الغالبية العظمى من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يرغبون في التخلي عن حساباتهم على هذه المواقع، لأنها تعتبر مضيعة للوقت، ويعود السبب وراء عدم قيام الأفراد بإلغاء حساباتهم على مواقع مثل «فيسبوك» و«انستغرام» وغيرهما، لمجرد خشيتهم من فقدان المحتوى الرقمي الخاص بهم الذي يضم ذكرياتهم وعناوين الاتصال بأصدقائهم.



ووفقا للتقرير، فقد يكون البقاء على اتصال مع الأصدقاء بمنزلة مشكلة يصعب حلها، الا أن «كاسبرسكي لاب» تعمل على التوصل لحل من شأنه مساعدة الناس على الاحتفاظ بذكرياتهم الرقمية. ان التطبيق الذي يعرف باسم «FFForget» سيتيح لهؤلاء امكانية أخذ نسخة احتياطية لذكرياتهم الرقمية المخزنة على مواقع الشبكات الاجتماعية التي يستخدمونها، والاحتفاظ بها في حاوية الذاكرة المحمية والمشفرة.



ومن المتوقع أن يوفر هذا التطبيق لجميع الأفراد حرية الغاء اشتراكهم في أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وقتما يريدون، دون فقدان اي جزء من المحتوى الرقمي الشخصي الخاص بهم. وأشارت دراسة سابقة الى وجود رغبة قوية لدى الأفراد لاستخدام أجهزة رقمية كأداة خارجية لحفظ ذكرياتهم الشخصية.



وفي المقابل، أظهرت نتائج أبحاث أخرى أن الأفراد لا يستطيعون الامتناع عن التحقق من الدردشات الواردة اليهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو تحديث حالتهم على أجهزة هواتفهم المتنقلة. ومع ذلك، أظهر هذا الاستطلاع الأخير أن المستخدمين في الواقع ينتقدون سلوكهم ذاتيا ويدركون أبعاده، حيث أعرب 39% من المستطلعين عن اعتقادهم بأنهم يضيعون وقتهم على مواقع الشبكات الاجتماعية. فيما أفاد ما يقرب من 78% بأنهم يعتزمون جديا الغاء حساباتهم على مواقع شبكات التواصل الاجتماعية والاستغناء عنها كليا.