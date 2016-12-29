صرح الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي بأن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم رأس السنة الميلادية والذي يصادف يوم الأحد الموافق 1 يناير 2017 باعتباره عطلة رسمية على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2017، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وينتهز الاتحاد المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات.