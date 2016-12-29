ملتزمون بحصتنا من خفض الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يومياً

المرزوق: تشكيل لجان محددة بتوقيت زمني للانتهاء من الملفات المشتركة بين البلدين



أحمد مغربي

أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن الظروف مشجعة لإنجاز مشروع إمداد الكويت بالغاز في ظل «التجاوب الكبير بين الطرفين والتطابق في الرؤى المشتركة».

وقال الوزير العراقي: ان المشروع يتضمن إمداد العراق للكويت بنحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، مضيفا ان هذا المشروع ليس جديدا، ومن المتوقع «ان يرى النور قريبا جدا».

وأوضح اللعيبي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق، انه تم الاتفاق على تشكيل لجان لاستكمال دراسة هذا المشروع والإطار العام للاتفاقية الخاصة به والطرق الفنية المناسبة.

ولفت اللعيبي الى ان مشروع تصدير الغاز العراقي الى الكويت برز على الواجهة بين عامي 2004 و2008 وتم الاتفاق على تزويد الكويت بـ 200 مليون قدم مكعبة يوميا تبدأ بـ 50 مليون قدم وتتدرج الى 100 ثم 200 قدم مكعبة في اليوم، لكن هذا المشروع واجه بعض الصعوبات. وأكد حرص بلاده على التواصل مع الكويت وزيادة العلاقات والتعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

وعن حجم إنتاج بلاده من الغاز حاليا، قال اللعيبي انه وصل الى حدود 3200 مليون قدم مكعبة يوميا يستثمر منه نحو 65%، لافتا الى ان «العراق يسير بخطى سريعة في إنتاج الغاز وتطويره».

وبخصوص إنتاج العراق من النفط، أشار الوزير العراقي الى ان حجم إنتاج العراق الاساسي وصل الى 4.5 ملايين برميل يوميا، مشددا على ان بلاده ستلتزم بتخفيض حصتها من الانتاج كما هو متفق عليه بين كبار منتجي النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) ومن خارجها.

وتطرق الوزير العراقي في حديثه الى الحقول الحدودية بين الكويت والعراق، مؤكدا «تجاوب الطرفين لحلحلة هذا الملف». وقال انه اتفق مع وزير النفط الكويتي على تشكيل لجنة محددة بفترة زمنية لإكمال الاجراءات وتعيين شركة استشارية، مؤكدا انه «لا يوجد بين الجانبين أي خلاف».

ودعا الوزير اللعيبي الشركات الكويتية للاستثمار ببلاده في المجالات كافة، مؤكدا وجود مشاريع عملاقة وتسهيلات كبيرة تقدم للمستثمرين من خارج العراق.

من جانب آخر، أكد وزير النفط العراقي التزام بلاده بحصتها من خفض الانتاج النفطي المقرر بين 200 و210 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

وقال اللعيبي: ان بلاده ستلتزم بما أقرته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) وكبار المنتجين من خارج المنظمة بشأن خفض الانتاج.

وأضاف ان العراق حريص على «وجود التوازن في أسواق النفط العالمية، وكذلك خفض الفوائض النفطية التي من شأنها الإضرار بالدول المنتجة». وحث جميع منتجي النفط من داخل «أوپيك» وخارجها على الالتزام بحصصهم المقررة في الاتفاق، مبينا ان «هذه الخطوة جاءت في الاتجاه الصحيح لاستقرار اسواق النفط ودعم الاسعار التي اخذت اتجاها تصاعديا منذ الاعلان عن التوصل الى الاتفاق الخاص بتخفيض الانتاج».

وتوقع اللعيبي ان يصل سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارا، مشيرا الى ان ذلك ما أجمع عليه الكثير من الخبراء والمحللين.

لجان مشتركة

من جانبه، قال وزير النفط عصام المرزوق: ان العراق والكويت اتفقتا على تشكيل لجان محددة بتوقيت زمني للانتهاء من الملفات المشتركة بين البلدين والتي يأتي في مقدمتها توريد الغاز الى الكويت وترسيم الحدود المشتركة، مشيرا الى ان الطرفين اتفقا على تعزيز أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وذكر المرزوق ان الحكومة الكويتية تسعى دائما لدعم القطاع الخاص المحلي للاستثمار في العراق.

وقال المرزوق ان ترتيبات تجرى حاليا لعقد اجتماع لدول لجنة «مراقبة تطبيق اتفاق خفض انتاج النفط» التي تترأسها الكويت يومي 21 و22 يناير المقبل في فيينا.

وأضاف المرزوق ان اتفاق خفض الانتاج الذي توصلت اليه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) وكبار المنتجين من خارجها من المقرر ان يفعل في الاول من يناير المقبل مبينا ان الامين العام للمنظمة سيزور الكويت في التاسع من الشهر ذاته. وبسؤاله عن امكانية مشاركة «الشركات المتخصصة» في الاستثمارات النفطية الخارجية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بالعراق أفاد المرزوق بان شركتي الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) والبترول الكويتية العالمية (كيوإيت) التابعتين للمؤسسة تعملان وفق اسس تجارية مؤكدا ترحيب المؤسسة بأي استثمارات تكون عوائدها متماشية مع استراتيجيتها وتوجهاتها.