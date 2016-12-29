مفاجآت فريدة من نوعها في انتظار العملاء والمشـاركيـن

أعلن بنك الخليج اليوم عن إطلاق سحب مليونير الدانة السنوي، وهو الحدث الذي يوفر الجائزة الأكبر في الكويت، ويدعو البنك عملائه وجميع الأشخاص الى المشاركة في هذا السحب الذي سيفتتح السنة الجديدة بتفاؤل وفرص جديدة وذلك يوم الخميس 5 يناير 2017 في «الأفنيوز» ابتداء من الساعة السابعة مساء.

ويعتبر بنك الخليج البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم لكم الفرصة للفوز بأكبر جائزة، جائزة المليون دينار كويتي.

للمشاركة في سحب المليونير الدانة، يتعين أن يكون لدى العملاء حساب الدانة برصيد 200 دينار كما يستطيع العملاء الذين لديهم حسابات زيادة إيداعاتهم لمضاعفة فرص فوزهم في السحب وفي السحب الربع السنوي على جائزة قد تصل قيمتها الى 500 ألف دينار بالإضافة الى جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل يوم عمل.

وبالإضافة الى سحب مليونير الدانة، يتيح حساب red وحساب الراتب للعملاء الى الفوز بجوائز نقدية فورية بقيمة 1000 دينار ومن الممكن للعملاء الذين قاموا مؤخرا بفتح حساب red وحساب الراتب للعملاء وأودعوا مكافأة الطلبة أو الراتب أن يشاركوا في هذا السحب.

وسيضم سحب المليون دينار هذا العام جوائز وأنشطة فريدة من نوعها منها فرصة الفوز بسيارة كاديلاك اسكاليد الجديدة بالإضافة إلى فعاليات وجوائز قيمة أخرى سيعلن بنك الخليج قريبا عنها.