نظام eX1 يعتبر حلاً تقنياً متطوراً للترفيه أثناء الرحلات

خدمات الاتصال من «باناسونيك» على متن الطائرة ستوفر الاتصال بالإنترنت عبر الواي فاي ومتابعة البث التلفزيوني المباشر

اختارت الخطوط الجوية التركية نظام eX1 المتقدم للترفيه والاتصال على متن الطائرة IFEC وخدمات الاتصال الدولي من شركة «باناسونيك أفيونيكس كوربوريشن» لإلكترونيات الطيران، لاستخدامها على متن 167 طائرة في أسطولها الجديد من الطائرات ذات الجسم الضيق.

ويعتبر نظام eX1 حلا تقنيا متطورا للترفيه أثناء الرحلات على متن طائرات الجسم الضيق، نظرا لخصائصه التصميمية التي لا تضاهى، وتقنياته عالية الوضوح في العرض، وصوتياته النقية الفائقة، حيث يختبر المسافرون من خلاله أجواء المسرح الداخلي التي تتيح لهم تجربة ترفيهية غامرة.

ويشتمل نظام eX1 على خدمة تكامل بيانات المسافرين PDI الفريدة بنوعها من «باناسونيك»، والتي ستفتح المجال أمام الخطوط الجوية التركية لتقديم مستويات أعلى في تخصيص تجربة المسافرين على متن طائراتها، وتمكن الناقلة من التعرف بسلاسة على تفضيلات ضيوفها أثناء رحلاتهم، كي تقترح عليهم محتويات ترفيهية محددة، وخدمات ووسائل راحة تناسبهم، وترتقي بمستوى تجربتهم على رحلاتها أو عند وصولهم إلى وجهاتهم، على حد سواء.

وستعتمد خدمة تكامل بيانات المسافرين على تطبيق «كومبانيون» Companion App المصمم خصوصا لتمكين المسافرين من دمج أجهزتهم المحمولة مع نظام الترفيه والاتصال الداخلي IFEC، وإعداد تفضيلات الترفيه الخاصة بهم، وتحسينها عبر ميزات قوائم التشغيل الشخصية، وشاشة العرض الثانية.

وستمكن خدمات الاتصال الدولي من «باناسونيك» المسافرين على متن الطائرات من الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية عبر الواي فاي Wi-Fi، ومتابعة العديد من قنوات البث التلفزيوني المباشر.

وفي الوقت الحالي، تعتبر هذه الخدمات هي الوحيدة التي تعمل على متن الطائرات في جميع البلدان عبر العالم.

ومعها، سيبقى مسافرو الخطوط الجوية التركية على تواصل دائم مع أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم في العمل، عبر الدخول السريع إلى الإنترنت ومنصات وسائل التوصل الاجتماعي، والشبكات الافتراضية الخاصة بالشركات VPN.

كما ستقدم وكالة الأنباء التركية الرائدة، «وكالة الأناضول» AA، «الأخبار المباشرة عبر الرسائل النصية» ليستقبلها المسافرون على متن الخطوط الجوية التركية.

وستتوافر خدمات الترفيه الجديدة العصرية، وشبكة «واي فاي» العالمية عالية السرعة، وخدمات البث التلفزيوني المباشر على 92 طائرة «إيرباص A332 NEOs-ACF»، و65 طائرة «بوينغ 737 MAX 8s» و10 طائرات «بوينغ 737 MAX 9s» تابعة جميعها لشركة الخطوط الجوية التركية.

وكجزء من العقد، تمتلك الناقلة خيار تزويد 45 طائرة أخرى متبقية في أسطولها بنظامها الترفيهي المباشر IFE، والطلب معلق على إمكانية العرض المتوافر.

وتعليقا على هذا الاتفاق، قال إيلكر أيجي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية: كنا بحاجة إلى حل لا يكتفي باعتماد نظام موثوق به، بل يحيط مسافرينا أيضا بأجواء تجربة غامرة على متن الطائرة.

ومع هذا الدعم الإضافي من «باناسونيك أفيونيكس» سنواصل تقديم تجربة طيران لا مثيل لها للمسافرين الكرام، حيث تم تصميم الواجهة القابلة للتخصيص كي تقدم أفضل تجربة مشاهدة، مع أضخم مكتبة متوافرة للألعاب والصوتيات والفيديو، بما يجعل من اختيارنا لنظام eX1 في خطوطنا الجوية القرار الأنسب في هذا الصدد.