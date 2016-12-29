العصيمي: المهرجانات هدفها تحريك الوضع الاقتصادي لمحلات سما والعربية مول

أعلنت شركة جزيرة وربة العقارية عن مواصلة مهرجاناتها لتوزيع كبرى الجوائز التي تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري متميز، وسحوبات وهدايا وجوائز عينية، في مجمعي سما مول وعربية مول بمنطقة العقيلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جزيرة وربة العقارية عبدالله العصيمي ان مهرجان سما مول وعربية مول مستمر في توزيع عدد من الجوائز على جميع المتسوقين من رواد المجمعين، موضحا ان الجوائز تشمل سيارات رنج روفر، بي ام دبليو، بالإضافة الى جوائز من أشهر العلامات التجارية العالمية مثل: فان كليف، الألماس الحر، بلغاري، شوبارد، فيرسا تشي، تاج، اضافة إلى أجهزة آيفون7، وشاشات LED أجهزة كهربائية، وتذاكر سفر مع إقامة إلى دبي، تركيا، وغيرها من الجوائز والمفاجآت المشوقة.

واضاف العصيمي في تصريح صحافي خلال المهرجان الثالث ان مثل تلك المهرجانات تهدف إلى تحريك الوضع الاقتصادي وتنشيطه لدى جميع المحلات الكائنة في كل من سما والعربية مول من خلال جانب العروض والفعاليات المتواصلة على مدار اربعة أشهر والتي ستجذب أعدادا كبيرة من المتسوقين لتنوع الأنشطة التجارية والمحلات الموجودة بمجمعي سما مول وعربية مول.

وقال العصيمي ان المهرجان شهد منذ يومه الأول إقبالا كبيرا من الجمهور الذي تسوق من المنتجات المتنوعة والشهيرة التي تعرضها المحلات في المجمعين، مشيرا الى ان المنطقة تمتاز بكثافة سكانية هائلة تضم نحو 222 ألف نسمة، مبينا ان المهرجان يهدف الى استقطاب وجذب الجماهير.

وألمح الى ان المهرجان يتضمن برنامجا أسبوعيا حافلا بالعديد من الأنشطة والفعاليـات الترفيهيــة للصغار والكبار والتي تتميز بأجوائها العائلية، ويجمع المهرجان كل أفراد العائلة عبر هذه الفعاليات النوعية والترفيهية والعروض المميزة والفريدة من نوعها والتي تم الإعداد لها بشكل جيد وذلك لإضفاء أجواء من البهجة والسرور على الجميع.