العتال: النشرة طرحت تفاصيل التأمين من النواحي القانونية والتنفيذية

أطلقت الشركة الأولى للتأمين التكافلي إصدارها الرابع من نشرتها الدورية المختصة بشؤون التأمين لتستكمل بذلك خطتها لعام 2016 بنشر ثقافة التأمين في السوق الكويتي من خلال نشرة تأمينية مبسطة تستعرض اهم المفاهيم التأمينية وتصل الى كافة طبقات المجتمع بصورة سلسلة من خلال تعريفهم بأهم الأسس العامة للتأمين وأهم المصطلحات في مجال التأمين.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للشركة حسين العتال ان «اولى تكافل» فخورة بما قدمته من مساهمة في رفع مستوى الثقافة التأمينية لعملائها خلال عام 2016 من خلال إصدار هذه النشرة التي جاءت كمساهمة في نشر ثقافة التأمين في السوق الكويتي، لافتا الى أن هذه النشرة طرحت اهم التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتأمين من النواحي القانونية والتنفيذية والإجرائية وتم إصدارها بشكل دوري لتطرح كافة المواضيع التأمينية التي يعني بها الافراد ولتكون مرجع في حال وجود أي استفسار أو رغبة في فهم بعض المواضيع التأمينية المتخصصة، حيث حرصت النشرة على ان تغطي معظم المواضيع التي يهتم بها الافراد في نطاق التأمين.

ولفت الى ان اصدار هذه النشرة من قبل الشركة جاء بعد قناعة الادارة التنفيذية ان سوق الكويت يحتاج الى نشر ثقافة التأمين بين أفراد المجتمع حيث انه وبالرغم من ضرورة التأمين وحاجة الافراد الملحة اليه الا انه لازال يشكل قلقا لبعض الافراد بسبب عدم معرفتهم الدقيقة بمفهوم التأمين وتفاصيله وعدم اطلاعهم على ابرز بنود عقد التأمين سواء التزامات أو حقوق.

واختتم قائلا:«سوق التأمين الكويتي يحتاج الى دعم من كافة الجهات المختصة بالتأمين سواء الحكومية أوالشركات العاملة في السوق ليستطيع ان ينافس الاسواق في المنطقة، حيث لازال يفتقر الى المساندة والدعم لذلك يجب على كافة الشركات العاملة في السوق ان تبذل اقصى جهدها في نشر الثقافة التأمينية والمساهمة في زيادة الوعي التأميني».