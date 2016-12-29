البنك عقد ١٦ دورة تدريبية لمواكبة التطور في الصناعة المصرفية الإسلامية

ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تطوير كوادره مهنيا، أتم بنك الكويت الدولي خطته التدريبية لبرامج المصرفية الإسلامية للعام 2016.

وقد بلغ عدد دورات المصرفية الإسلامية 16 دورة تدريبية، تم عقد أربع دورات منها في أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته، و3 دورات في برنامج المصرفي المحترف للمصرفية الإسلامية، ودورتين تدريبيتين في المنتجات المتطورة في المصارف الإسلامية، ودورة تدريبية لبرنامج صناديق الاستثمار الإسلامي، ودورة لبرنامج صكوك الاستثمار الإسلامي، ودورة أخرى لبرنامج أسواق المال وأساليب التلاعب والحلول الشرعية، ودورتين في الإجارة وتطبيقاتها المصرفية، ودورة في برنامج مخاطر التمويل والاستثمار الإسلامي والحلول الشرعية، إلى جانب دورة في إدارة السيولة والمخاطر في المصارف الإسلامية.

وفي تصريح خاص بهذه الدورات، قال المراقب الشرعي في بنك الكويت الدولي، د.هشام عبدالحي: «إن عدد المتدربين الذين اجتازوا هذه الدورات بلغ 244 مشاركا من موظفي الدولي، مضيفا أنه تم تقديم برنامج (إدارة السيولة والمخاطر في المصارف الإسلامية) الذي حضره 11 متدربا من الوفد المصرفي التونسي، وتم تقديم دورتين في مبادئ الاقتصاد والمصرفية الإسلامية لعشرين طالبا من المرحلتين المتوسطة والثانوية.

كما أوضح عبدالحي قائلا: ان هذه الدورات تعتبر مجموعة من البرامج المتكاملة التي يتم تنفيذها على مراحل متتالية وفق خطة منهجية تتناسب مع كل إدارة من إدارات البنك، ويأتي ذلك انطلاقا من سياسة الدولي بأن التدريب عملية مستمرة من شأنها البلوغ بموظفيه إلى ثقافة مهنية متميزة تؤهلهم لمواكبة التطور المضطرد في الصناعة المصرفية الإسلامية، المصاحب للإقبال المتنامي على الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيد الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى مساهمة الدولي بنشر ثقافة المصرفية الإسلامية على الصعيد الداخلي المحلي والعربي.