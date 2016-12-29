قال المتحدث الرسمي في شركة ناقلات النفط الكويتية الكابتن يوسف الصقر إن الشركة قامت بإجراء تدريب عملي على خطة الإخلاء وتفعيل خطة الطوارئ القصوى في فرع تعبئة الغاز المسال (ام العيش) التابع للشركة أمس في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك بالتعاون مع فرق الطوارئ بشركة نفط الكويت والإدارة العامة للإطفاء (ممثلة في وقاية الجهراء ومركز إطفاء العبدلي والمواد الخطرة) والدفاع المدني ووزارة الداخلية وتم إخلاء كل العاملين من الموقع في زمن قياسي.

وقدم الصقر في بيان صحافي أمس الشكر لجميع الجهات المشاركة وجميع العاملين على التعاون وسرعة الاستجابة حيث ان التجربة ناجحة وحققت الأهداف المرجوة.