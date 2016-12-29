ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 55 سنتا ليبلغ 50.86 دولارا بزيادة نسبتها 1%، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط خلال تداولات أمس في الوقت الذي تترقب فيه السوق معرفة كيف سيسير تنفيذ منظمة «أوپيك» والمنتجين خارجها للخفض المزمع في الإنتاج مع بداية العام الجديد.



وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بانخفاض7 سنتات أو ما يعادل 0.12% إلى 56.02 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 8 سنتات إلى 53.82 دولارا للبرميل بعدما جرت تسويته على ارتفاع قدره 88 سنتا عند 53.90 دولارا للبرميل في الجلسة السابقة.