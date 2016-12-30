أحمد مغربي

قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر ان الشركة قامت بتطوير 140 نظاما من نظم إدارة الصحة والسلامة والبيئة والأمن لدعم الانشطة التشغيلية للشركة.

وأوضح جعفر في رسالة الى العاملين بالشركة حملت عنوان «أداؤنا في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والأمن متميز، ونسعى للأفضل» والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن «نفط الكويت» تلتزم بشكل تام بحماية صحة وسلامة العاملين لديها، وعلى سلامة المقاولين ايضا، كما تحرص على ان تكون بيئة العمل لديها آمنة وسليمة.

وأضاف: تماشيا مع استراتيجيتنا 2030 فقد اطلقنا العديد من المبادرات وقمنا بتنفيذ الاجراءات لضمان الامتثال الكامل بالصحة والسلامة والبيئة والامن، فضلا عن تعزيز الاداء، ويسرني الكشف عن اننا احرزنا تقدما كبيرا في إدارة معظم مقاييس الاداء للصحة والسلامة والبيئة والامن، حيث ان «معدل الوقت المفقود نتيجة وقوع اصابات العمل» كان خلال السنوات الست الاخيرة افضل من المتوسط المحدد من قبل الجمعية الدولية للشركات المنتجة للنفط.

وتابع: إلا ان هذه الانجازات طغت عليها بعض الحوادث المميتة التي وقعت خلال السنة المالية الحالية، وهو امر غير مقبول، لذا نرى انه حان الوقت لكي نكون حذرين وأن يكون لنا مزيد من المبادرات لجعل بيئة العمل خالية من الحوادث.

وذكر ان الشركة اطلقت مؤشرات رئيسية في انشطة التدقيق على الالتزام بشروط الامن والصحة والسلامة والامن في اماكن العمل مثل SVV وSOC وSecurity Audit وغيرها من ادوات التدقيق الفاعلة لمعالجة اي من الفجوات المكتشفة، حيث تشكل تلك فرصا مواتية للاستفادة منها في تعزيز أداء الصحة والسلامة والبيئة والأمن لدينا، فإذا تمكنا من ضمان تنفيذ جميع انشطتنا بما يتماشى مع إجراءاتنا وتوقعاتنا، فإني واثق من ان ذلك سيساعدنا في زيادة تحسين الأداء والوصول الى هدفنا المتمثل في صنع «مكان عمل آمن وخال من الحوادث».

وشدد جعفر على اهمية «أداء المقاولين في مجال الصحة والسلامة والبيئة والامن» حيث ينبغي اتخاذ الاجراءات الضرورية لمراقبة كل نشاط عن كثب من قبل نظار العقود، كما يجب بذل كل الجهود لضمان سلامة القوة العاملة التي تسعى جاهدة لإنجاز المشاريع في اوقاتها.