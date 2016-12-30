«الاستثمارات»: «هيئة الأسواق» وافقت على نشر مستند استحواذ «أديبتيو» على «أمريكانا»

قالت شركة الاستثمارات ان هيئة أسواق المال وافقت على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة أديبتيو على جميع أسهم الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» على أن يتم نشر مستند العرض وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أمس، أنها تسلمت موافقة الهيئة، الأربعاء الماضي، وذلك بصفتها مديرا لعملية الاستحواذ الإلزامي المشار إليها، حيث تم تعيينها لذلك في 6 نوفمبر الماضي. وقالت أديبتيو الإماراتية، أواخر أكتوبر الماضي، إنها ملتزمة بتقديم مستند عرض الاستحواذ على أسهم أمريكانا. وتزامن ذلك مع إعلان الاستثمارات الوطنية عن انتهائها من إجراءات بيع 66.8% من أسهم أمريكانا في 20 أكتوبر 2016.

«الشامل» تنسحب من البورصة 29 يونيو 2017

قالت شركة الشامل الدولية القابضة إن مجلس الإدارة عقد اجتماعا أمس وقرر تحديد موعد الانسحاب النهائي من بورصة الكويت (السـوق المــوازي) بتـاريخ 29 يــونيـو 2017.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن قرار مجلس الإدارة جاء استنادا إلى موافقة هيئة اسواق المال في 25 ديسمبر الحالي.

«نفائس» تشتري 1.25 مليون سهم من «المواساة»

قالت شركة نفائس القابضة إنها رفعت حصتها في شركة المواساة للرعاية الصحية بما تتجاوز نسبته 0.005%، لتصبح 49.2%.

وأضافت «نفائس»، في بيان للبورصة، أنها قامت بشراء نحو 1.26 مليون سهم من أسهم المواساة.

وارتفع سهم شركة المواساة بنسبة 4.2%، بإقفاله عند سعر 250 فلسا، بنهاية تعاملات امس في البورصة.

«كامكو» تربح مليون دولار من بيع حصة في مبنى «جنرال إلكتريك»

حققت شركة كامكو للاستثمار ربحا قدره مليون دولار تقريبا من بيع جزء من حصتها في مشروع مبنى مركز العمليات العالمي لشركة جنرال الكتريك.

واوضحت الشركة في بيان للبورصة، ان الربح نتج عن فارق سعر البيع البالغ 113 مليون دولار، وتكلفة الاستحواذ التي بلغت 112 مليون دولار.