أعلنت شركة زين عن الفائز في الأسبوع الرابع من حملة «ادفع أونلاين واربح» الأسبوعية لعملائها من أصحاب باقات الدفع الآجل، وذلك عند تسديد فواتيرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الخاص، والتي ستتوج فائز بأربع جوائز أسبوعيا وتختتم بالسحب على الجائزة الكبرى في السحب الأخير عند نهاية الحملة في شهر يناير المقبل.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فهد عبدالرحمن حسين العباد قد فاز في الجائزة الأسبوعية الرابعة، والتي تشمل جهاز iPhone 7 وجهاز Touch Hotspot LTE-A مع إنترنت مسبق الدفع مجانا بسعة 1.5 تيرابايت لمدة ثلاثة أشهر وجهاز PlayStation 4 )1 TB).



وأشارت زين إلى أن الحملة تستمر حتى الـ 22 من شهر يناير 2017، حيث ستجرى السحوبات ويتم الإعلان عن فائز واحد بشكل أسبوعي، وتشمل الجائزة الأسبوعية لكل فائز جهاز iPhone 7 وجهاز Touch Hotspot LTE-A مع إنترنت مسبق الدفع مجانا بسعة 1.5 تيرابايت لمدة ثلاثة أشهر وجهاز ترفيه، أما الفائز بالجائزة الكبرى التي سيعلن في السحب الأخير فتشمل جهاز iPhone 7 وجهاز iPhone 7 Plus وجهاز Touch Hotspot LTE-A مع إنترنت مسبق الدفع مجانا بسعة 1.5 تيرابايت لثلاث أشهر وجهاز PlayStation 4) 1 TB).

وبينت الشركة أنه مقابل كل دينار واحد يقوم العميل بدفعه عن طريق موقع زين الإلكتروني (pay.kw.zain.com) أو عن طريق تطبيق زين للهواتف الذكية يحصل على فرصة في السحوبات الأسبوعية بالإضافة إلى الدخول في السحب على الجائزة الكبرى في نهاية الحملة.

وبينت زين أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة حملاتها التي تمنح الفرصة لعملائها من ذوي الدفع الآجل للفوز بجوائز قيمة، مشيرة إلى أن فرص فوز كل عميل ستزداد كلما قام بعملية دفع عبر موقع الشركة الإلكتروني أو عن طريق تطبيقها للهواتف الذكية المتوفر على نظامي الـ iOS وAndroid.