قال تقرير صادر عن «بيتك كابيتال للاستثمار» التابع لبيت التمويل الكويتي ان الأسبوع الأخير من عام 2016 شهدت فيه مؤشرات البورصة الكويتية أداء إيجابيا، حيث أغلق المؤشر السعري عند 5.7 آلاف نقطة بارتفاع بنسبة 1.3% فيما شهد مؤشر مثنى الإسلامي ارتفاعا هذا الأسبوع بنسبة 1.3% ليغلق عند 590.22 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق الممتازة مؤشر كويت 15 ليغلق عند 2.5 نقطة بنسبة ارتفاع 2.5% ليغلق عند 885 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن أحجام التداولات الأسبوعية بلغت 936.62 مليون سهم مقارنة بـ 733.93 مليون سهم، بارتفاع 27.6%، كما شهدت القيمة السوقية الاجمالية ارتفاعا بلغ 26.23 مليار دينار بنسبة 0.9% على أساس أسبوعي.

وعلى صعيد الشركات الإسلامية، قال التقرير إنه من أصل 56 شركة إسلامية مدرجة ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة خلال الأسبوع.

وبلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات الإسلامية المدرجة ارتفاعا بنسبة 1.58%، ليغلق عند 7.1 مليارات دينار.