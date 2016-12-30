اظهرت بيانات رسمية أمس تراجعا في صادرات النفط الخام الكويتي لليابان في نوفمبر الماضي 45.6% للمرة الاولى منذ 4 اشهر مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 4.92 ملايين برميل اي 164 ألف برميل يوميا.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع في الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي 3.7% على اساس سنوي ليصل الى 3.14 ملايين برميل يوميا.

واشارت الى ان الشحنات من الشرق الاوسط التي تشكل نسبة 88.4% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.3% مقارنة بالعام الماضي.